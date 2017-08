Tekniskt fel: Norrtåg ställer in flera avgångar

Det är främst sträckan mellan Umeå och Örnsköldsvik som kommer att påverkas, och avgångarna kommer att ersättas med bussar. Enligt Norrtågs hemsida berörs fem avgångar under eftermiddagen och kvällen.

Det tekniska felet uppstod under tisdagsmorgonen.

– Säkerhetssystemet på fordonet slog till i Nordmaling i morse, där det uppstod ett tekniskt fel. Som tur var stod vi vid en plattform i Nordmaling då, säger Mats Gustafsson.

I och med att detta har hänt kommer tåget inte att kunna trafikera rälsen, eftersom det måste in till verkstad.

– På grund av att vi har ett fordon mindre i trafik än planerat så behöver vi ersätta några avgångar med buss, Mats Gustafsson.

Kunder som är bokade och prenumererar på sms kommer att få information via sms om vad som händer under dagen. Det går även att gå in på Norrtågs hemsida för att få den senaste informationen.