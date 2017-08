Ånge kommun gjorde rekordvinst förra året

Enligt en sammanställning som Dagens Samhälle har gjort är Ånge den sjuttonde mest vinstrika kommunkoncern i Sverige räknat per invånare. Under 2016 gick Ånge kommun med 6603 kronor i vinst per invånare.

– Det var flera faktorer som låg bakom det här. Dels gick våra kommunala energi och fastighetsbolag sju till åtta miljoner plus, säger Stefan Wallsten som är tillförordnad kommunchef på Ånge kommun.

Ånge kommun tog emot ett statsbidrag för att ta emot flyktingar till kommunen under 2016, och efter det blev det ett stort överskott.

– Det rörde sig om den direkta flyktingverksamheten 2015 och sen kom extrapengar på grund av flyktingverksamhet som vi kunde använda mer fritt där det blev ett överskott på 15-16 miljoner, säger Stefan Wallsten.

Anledningen till att det blev ett överskott från flyktingverksamheten var enligt Stefan Wallsten att Ånge kommun var väl förberedda på att ta emot flyktingar.

– Vi hade den fördelen att vi hade tomma lokaler som vi snabbt kunde ställa om till HVB-hem.

Satsning i Fränsta

Två stora satsningar som ligger framför Ånge kommun ligger i Fränsta och det rör dels renoveringen av badhuset och ett bygge av ett reningsverk.

– Badhuset i Fränsta måste vi göra något åt. Sen har vi haft konsulter som har lämnat förslag på renoveringar och eventuella utbyggnader men där har vi inte landat, säger Stefan Wallsten.

Stefan Wallsten kan inte säga hur mycket badhuset i Fränsta kommer kosta.

– Det är ju stora pengar men någonstans mellan 50 och 90 miljoner.

Det ska även byggas ett reningsverk i Fränsta.

– Det är en 70 miljoners-investering som vi inte kommer ifrån.