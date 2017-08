Fortsatt sökande efter försvunne 80-åringen i Bergsåker

Enligt polisens RLC-befäl har man har haft omkring fem patruller som sökt längs vägar och följt upp tips under hela natten. Igår kväll var även försvarsmakten, motorcykelförare, hundekipage och helikopter involverade i sökandet, som främst har kretsat i närområdet kring mannens hem i Bergsåker.

Polisen uppmanar också boende i området att kolla igenom förråd, garage och andra gårdsutrymmen, om mannen sökt skydd någonstans.

Missing People hade omkring hundra frivilliga igång under kvällen, det tunnades ur sent men några var igång och sökte fram till klockan fyra i natt då man avbröt för en kortare vila. Nu vid sjutiden på morgonen börjar man samlas igen efter att ha skickat ut information till dom ungefär 2100 personer som är anslutna till skallgångsregistret och spridit information via sociala medier, berättar Daniel Viklund som är lokal kontaktperson för Missing People.

– Vi kör på tills polisen meddelar något annat, säger han.