Musikelever tolkar hur Sverige låter

I tre dagar har Lisa Bäckström, Felix Göthesson och Isac Hördegård tillsammans med sin klasskamrater från Musikmakarna vistats vid Skuleberget för att tolka hur Sverige låter år 2017.

– Vi har jobbat under press eftersom att vi bara haft tre dagar på oss. Men det har varit kul, säger Lisa Bäckström.

Stämningen förstärker musiken

De har delats in i grupper och tillsammans spelat in låtar med inspiration från miljön som de befunnit i. Under onsdagskvällen kulminerar allt i en spelning nära Skuleberget.

– Min grupp tänkte att stämningen skulle förstärka musiken så vi har jobbat med organiska element som piano och trummor, säger Felix Ghötesson.

Alla tre tycker att det har varit inspirerande och avslappnande att få tillbringa tiden vid Skuleberget.

– Det hjälper att få göra andra saker än musik, så gör vi bättre musik när vi väl sätter oss, säger Lisa Bäckström.