Försäkringskassan kan ta bort Felicias assistans

Felicia Henningsson är 19 år och har haft personlig assistentersättning med personlig assistent i 14 år. Enligt läkarutlåtanden lider hon av svår utvecklingsstörning, autism och epilepsi.

Hon har en mental och fysisk förmåga som en 1-åring och har haft beviljad assistanstid för alla dygnets vakna timmar. En sak som hon alltid har fått hjälp med är maten. Och vid Försäkringskassans senaste kontroll 2013 gjorde man fortfarande bedömningen att Felicia behövde hjälp med matning. Men nu har man ändrat sig.

– Man skriver att Försäkringskassan bedömer att Felicia kan föra mat till munnen själv och beräknar därför ingen tid för matning, berättar Felicias mamma My Henningsson som också är Felicias gode man.

Ändrad tolkning

Inget har förändrats i Felicias förmåga att äta. Det som har förändrats är Försäkringskassans praxis. Sedan 2013 har Högsta domstolen tagit upp tre fall som blivit prejudicerande och som handlar om de grundläggande behoven, varav måltidssituationen är en och där man kommit fram till en snävare tolkning än tidigare.

Birgitta Lindgren som är områdeschef för Försäkringskassan i Västernorrland berät

– Rättspraxis förändras över tid och det här är förändrat. Man har fört in att man ska kunna föra skeden till munnen, säger Birgitta Lindgren som är områdeschef för Försäkringskassan i Västernorrland, och tillägger att det därför blivit svårare att få beviljat assistansersättning både vad gäller nyansökningar som omprövningar.

För att beviljas assistansersättning från Försäkringskassan krävs att man har behov av assistans i 20 timmar per vecka för att klara de grundläggande behoven, det vill säga hygien, mat och liknande.

Men om man inte kommer upp i de 20 timmarna så förlorar man helt rätten till assistansersättning.

– Försäkringskassan skriver ju det överallt att de vet att Felicia har ett väldigt stort behov av omvårdnad och hjälp men det faller under övriga behov. Vi har i snitt 80 timmar per vecka nu. All vaken tid i hemmet har hon assistans för, i princip dygnet runt, säger My Henningsson.

Risk att sätta i halsen

I veckan lade My Henningsson ut en film på Facebook på en av Felicias måltider. Hon ville visa hur det ser ut när Felicia ska äta utan hjälp.

– Två skedar tror jag att hon tar men då ramlar ju allting ner så då börjar hon plocka upp det. Men annars visar jag hur det ser ut utan hjälp, och då äter hon med händerna. Och då tycker inte jag att det är värdigt att sitta och äta med händerna när man har möjlighet att äta med hjälp, säger hon.

Dessutom menar My Henningsson att det är en uppenbar risk att Felicia ska sätta i halsen eftersom hon inte har koll på hur mycket man kan stoppa in i munnen samtidigt. Felicia stoppar också mat i glaset som hon sen dricker varför det hela tiden finns en risk för att hon ska sätta i halsen om ingen hjälper och hindrar henne, berättar My.

Beslutet följer praxis

Birgitta Lindgren på Försäkringskassan har också sett filmen med Felicia och hon blev berörd av vad hon såg.

– Det är svårt. Jag tror att alla som har sett filmen med Felicia blir berörda. Och jag är medveten om att det kan verka fyrkantigt. Men vi har vårt uppdrag att följa den rättspraxis som finns, säger hon.

My Henningsson kommer att bestrida Försäkringskassans förslag till beslut, men hon har inte så stora förhoppningar om att det kommer att gå igenom. Hon hoppas dock få svar på hur ansvariga politiker ser på saken.

– Är det här ok från de som har bestämt det här, att en människa behöver sitta och äta med händerna och det anses som att äta själv, för att man kan göra det? Är det så det är menat att det ska vara? säger hon.