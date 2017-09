Nu är de här - radiokorrespondenterna Inger Arenander och Staffan Sonning

Terrordåd, politisk turbulens... De har båda varit i hetluften i varsin världsdel. Staffan Sonning som varit ekonomikorrespondent och bott i London berättar att han lämnade en helt annan stad än den han kom till.

– Det var en väldig skillnad för fyra år sedan på stämningen när jag flyttade dit jämfört med nu. De senaste månaderna jag jobbade var det ett extremt nyhetsläge där det var två terrordåd i London, ett i Manchester och den förfärliga branden i höghuset, så det var en ganska betryckt stad som jag lämnade. Trots att det ska mycket till innan engelsmän blir betryckta, det finns ju det gamla talesättet "keep calm and carry on" sedan andra världskriget, men efter den här serien av katastrofer så märktes det väldigt tydligt på gatorna också, säger Staffan Sonning.

Inger Arenander bor och rapporterar från Washington, som hon beskriver som en småstad som främst är politikens huvudstad i USA.

– Jag har bott där förut för ungefär 30 år sedan och den har ändrats väldigt mycket. Men jag brukar jämföra med Göteborg, för att det är överskådligt och inte så stort, i alla fall inte centrala stan. Sedan är det så att man får inte bygga något som är högre än kapitolium, så intrycket är inte stortstad utan det är en administrativ stad. Men det är mycket mer restauranger, barer, nöjesliv med musik, teater och så än för 30 år sedan. Det är en väldigt mysig och trevlig stad med mycket grönt, stora parker, vattnet vid Potomac-floden, det är en underbar stad, säger Inger Arenander.

Hur många gånger har du varit i Vita huset?

– Jag har inte varit där ofta men några gånger på presskonferens och för länge sedan blivit guidad. Numera kommer man inte in om man inte har kontakt med en kongressledamot och de brukar inte prioritera svenskar utan sina väljare. Men man kan komma in för att lyssna på presidenten till exempel, eller vara med på pressmöten med presstalesmän så det är inte bara att knacka på. Men det är inte svårt att komma in som journalist, säger Inger Arenander.

Hon berättar att hon kom i kontakt med den nuvarande presidenten Donald Trump redan 2013 när hon var helt ny som korrespondent.