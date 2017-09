Timrå IK har skatteskulder: Alla medel har inte kommit in än

Det är Timrå IK Ishockey AB, som är det bolag som driver klubbens elitverksamhet, som har en skatteskuld på drygt 1,9 miljoner kronor.

Klubben måste betala 850 000 kronor innan 30 september och en miljon kronor innan 31 oktober. Om man inte gör det kommer skulderna hamna hos Kronofogden.

Enligt Lars Backlund kommer klubben att kunna betala skulderna innan de hamnar hos fogden.

– Alla medel som är budgeterade har inte kommit in än. Innan det rullar över till Kronofogden kommer detta att regleras, säger han.

Hur ska ni betala det här?

– När serien kommer igång och vi börjar spela hemmamatcher så kommer vi att få in pengar via publikintäkter och sponsorer. Vi ser ingen fara med det här. Det är ganska normalt att vi i början inte hinner få in pengarna , men inga skulder kommer att gå över till kronofogden. Vi bedömer att vi har en ekonomi i balans. Vi har fullständig kontroll över vår ekonomi, säger Lars Backlund.