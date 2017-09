Just nu: Brand i Domsjö fabriker - närboende uppmanas att gå inomhus

Enligt räddningstjänsten brinner det i en cistern och det är någon form av gummi som orsakar den giftiga röken. Boende i Hörnettområdet och Varvet har uppmanats att hålla sig inomhus och undvika röken.

Räddningstjänsten har fyra stationer på plats som arbetar med att bekämpa branden.

– Vi har den inte under kontroll än, vi har inte kunnat komma in i byggnaden, det är både varmt och oerhört rökigt och inte så lätt att ta sig in. För tillfället försöker vi släcka utifrån och dämpa ner branden, säger Mats Renning, inre befäl på Räddningstjänsten.

Ni har uppmanat människor att hålla sig inomhus, hur farlig är röken?

– Rök är aldrig bra att få på sig, det är en gummiprodukt som gör att det blir väldigt svart och luktar illa och då är det bättre att man undviker att andas in den. Just nu ligger det och blåser in över ett bostadsområde här, säger Mats Renning.

Ska man söka vård om man andats in röken?

– Känner man obehag så bör man nog uppsöka vårdcentral och kontrollera det,särskilt om man är extra känslig av någon anledning, det är en del ämnen i röken som inte är bra att andas in, säger Åke Landfors vid räddningstjänsten.

Artikeln uppdateras.