Sundsvalls kommun har sett över brandrutinerna efter nazisthot

Det var i slutet av juli månad som Slink In, som är en kommunal verksamhet som vänder sig till människor i socialt utanförskap, fick ta emot ett hot från nazistiska Nordiska motståndsrörelsen. I hotbrevet stod det att det skulle börja brinna om inte kommunen flyttade på migranterna.

”Vi har rutiner för hur vi hanterar hot”

Enligt Gunnar Åberg, säkerhetschef på Sundsvalls kommun, har kommunen efter hotet sett över sina brandrutiner.

– Vi har rutiner för hur vi hanterar hot. Vi har sett över våra ordnare rutiner och vi har en brandskyddspolicy om att all verksamhet måste göra en utrymningsövning en gång per år. Vi har ett systematiskt brandskyddsarbete där man gör ronderingar två gånger per år för att titta på brandredskap och brandrisker. Jag känner mig ganska trygg i med de fastigheter vi bedriver i Sundsvalls kommun, säger han.

Man det man har gjort är att kolla igenom brandrutiner?

– Ja, och vi nämner också det här för räddningstjänsten så att tar situationen på allvar om det kommer in ett larm under den tiden som vi har ett hot, säger Gunnar Åberg.

Det som skedde här, är det en ovanlig händelse eller är det ett rutinärende?

– Det är ett rutinärende, men det här hotet sticker ut eftersom man pekar ut en viss grupp människor och en viss åtgärd. Det är lite ovanligt. Vanligtvis brukar hoten vara ganska otydlig, säger han.

Hur vanligt skulle du säga att det är att kommunens verksamheter blir hotade?

– Det är inte speciellt vanligt, men det händer lite då och då, säger han.