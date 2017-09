Trump rasar mot NFL-spelare som knäböjer

– Han utövar sin rätt till yttrandefrihet, och jag utövar min rätt att inte bry mig, säger ligans talesperson Joe Lockhart.

Samtidigt verkar protesterna spridas till allt fler idrotter.



Trots det massiva motståndet från NFL självt, fortsatte USA:s president på tisdagen, för femte dagen i rad, att lyfta sina åsikter om landets högstaliga i amerikansk fotboll.

"NFL har en massa olika regler och riktlinjer. Den enda utvägen för dem är att införa en regel om att man inte ska få knäböja under nationalsången!"

Aktionen, att ställa sig på knä när nationalsången spelas, startades av San Francisco 49ers tidigare quarterback Colin Kaepernick förra året, för att uppmärksamma polisvåldet mot svarta i USA. Trump tycker att det är ett hån mot flaggan, och de som har stridit för den.



Men NFL - där fler än 200 spelare har knäböjt eller på annat sätt protesterat mot Trump under de senaste dagarnas matcher - har inga planer på att följa presidentens rekommendationer.



Tennessee Titans wide receiver Rishard Matthews, vars pappa tjänstgjort i den amerikanska marinkåren, säger att knäböjningarna inte har något med amerikanska soldater att göra.



Han vill i stället att Donald Trump tar tillbaka de skällsord som han har kallat Kaepernick och dennes efterföljare.



– Det är inte okej och extremt respektlöst. Så jag tänker fortsätta att knäböja tills presidenten ber om ursäkt, säger Rishard Matthews.



Mycket talar för att protesten kommer att spridas också till den nordamerikanska ishockeyligan NHL. San Jose Sharks kanadensiska forward Joel Ward säger till tidningen The Mercury News att han funderar på att ställa sig på knä under nationalsången i en kommande match.



– Det är definitivt ingenting som jag utesluter, säger 36-åringen, som är en av omkring 30 svarta spelare i ligan, till tidningen.