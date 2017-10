2500 hundar invaderar Sundsvall

Hundarna kommer från hela norden, domarna likaså. Utställningen som internationell är årets största hundevent i Västernorrland och lockar 1000-tals hundägare och utställare.

Och det är mycket som ska hinna göras klart innan hundarna anländer på lördag morgon, berättar Maria Sjöberg på Västernorrlands Kennelklubb

– Utställningsringar ska byggas, mattor ska läggas ut och och så måste all teknik fungera, berättar hon.

På utställningen visas 223 olika raser upp, drygt 2500 hundar totalt.

Hundarna är uppdelade i 10 olika grupper, enligt internationell standard.



Vinnaren i varje ras tävlar vidare i gruppfinaler och på söndag avgörs den stora finalen då "Best in Show" hundarna ska koras.