Förlust för Härnösands FF mot ÖFK i "årets match i Ångermanland"

Efter en händelsefattig halvlek var ställningen fortfarande 0-0 och kanske närde hemmagästerna fortfarande hopp om att kunna rubba ”Europakometen”, som det allsvenska Östersundslaget kallades på anslagstavlor kring Härnösand, när andra halvlek blåstes igång.

Östersund var dock hela tiden ett nummer större och när Johan Bertilsson kunde placera in 0-1 sju minuter in i andra halvlek blev det än jobbigare för hemmalaget. Slutresultatet fastställdes av Curtis Edwards som satte 0-2, efter att ha slagit in en retur i straffområdet.

Lagledaren i Härnösand, Göran Dahlberg var dock inte alltför ledsen över förlusten.

– Den var definitivt hedersam, jag tyckte att vi skötte oss bra. Men sen var det ju så att vi fick jaga, jaga och jaga och det finns ju inget jobbigare för en fotbollsspelare än att jaga boll och inte få tag på den, säger Göran Dahlberg.

Assisterande tränaren i Härnösands FF, Hans Pettersson var också nöjd efter matchen.

– Få kommer nog att få uppleva det här igen, det var fantastiskt. Och så kommer det alltså, trots väder och vind, 1400 personer, säger Hans Pettersson.