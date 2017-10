Sundsvall tappade viktig poäng i slutsekunderna

Elfsborg-Sundsvall 2-1

Elfsborgs miserabla trend är bruten. Med 2-1 mot Sundsvall är det allsvenska kontraktet säkrat.



Redan i sjunde minuten lade Sundsvalls Peter Wilson in 0-1 i ett tomt Elfsborgsmål. Bortalaget ägde första halvlek med särskilt utropstecken för backen Eric Larssons ruscher längs högerkanten som skapade farligheter.



Elfsborgs målvakt Kevin Stuhr Ellegaard höll laget kvar i matchen, bland med fina räddningar av skarpa skott från Romain Gall.



Hemmalagets attityd var en helt annan i andra halvlek, med bättre tempo och aggressivitet. Kvitteringen kom i 58:e minuten när tunisern Issam Jebali vinklade in bollen via stolpen från nära straffpunkten.



Efter det ägde Elfsborg spelet mestadels, även om Sundsvall stack upp i några farliga motangrepp.



Men Lasse Nilsson fick sista ordet på Borås Arena inför 5 925 åskådare.



Med tre omgångar kvar, och nio poäng att spela om, står Sundsvall på 27 poäng. Jönköping Södra på kvalplats har 25 poäng.

Elfsborg-Gif Sundsvall 2-1 (0-1)

0-1 Peter Wilson (8), 1-1 Issam Jebali (58), 2-1 Lasse Nilsson (90).



Utv, Elfsborg: Anders Randrup (90, två varningar).



Varningar, Elfsborg: Jørgen Horn. Gif Sundsvall: David Batanero.



Domare: Bojan Pandzic, Göteborg.



Publik: 5 925.



Elfsborg (4-4-2): Kevin Stuhr Ellegaard - Jesper Manns (Viktor Prodell 87), Jørgen Horn, Joakim Nilsson, Adam Lundqvist - Daniel Gustavsson, Alex Dyer, Samuel Holmén (Anders Randrup 58), Simon Lundevall - Issam Jebali, Per Frick (Lasse Nilsson 46).



Gif Sundsvall (3-4-3): Tommy Naurin - Marcus Danielsson, Carlos Gracia, Noah Sonko Sundberg - Eric Larsson, David Batanero, Kristinn Steindorsson, David Myrestam (Sebastian Rajalakso 59) - Romain Gall (Kristinn Freyr Sigurdsson 88), Linus Hallenius, Peter Wilson (Jonathan Morsay 82).