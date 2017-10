Sabina Ddumba till Sundsvall

Nyligen presenterade Höga Kusten Nöje sin nya livesatsning i Sundsvall, där man vill få staden att återigen bli ett naturligt turnéstopp för stora artister. Tidigare har man bland annat presenterat Oskar Linnros, och nu är det klart att Sambina Dumba gör en spelning i Sundsvall. Den 24 februari 2018 spelar hon i Tonhallen.

– Jag går alltid in med 150 %, för det måste vara på riktigt. Det händer att jag gråter när jag gör ”Scarred For Life” och att jag på riktigt blir arg på min mamma under ”Homeward Bound”. Jag kände så mycket när jag skrev de låtarna, och på scen hittar jag tillbaka till de känslorna. Där får jag utlopp för sådant jag vanligtvis inte tillåter mig själv att känna, säger Sabina Ddumba.