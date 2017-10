Timrå starkare än MoDo i derbyt

Jonathan Dahlén slog sig inte in i NHL och blev kvar i Timrå. Borta mot Modo satte den 19-åriga stortalangen sina två första mål för säsongen i 4-1-segern.

– Det är skitkul. Jag sa det förra året när vi vann med 5-1 här så sa jag att det var min skönaste seger i mitt liv och det här var ju riktigt skönt att vinna med 4-1. Det är alltid skönt att vinna här i Modo, säger Jonathan Dahlén till P4 Västernorrlands reporter.

Dahlén sköt först 1-0 i slutet av första perioden och slog till igen när Timrå ökade till 3-1 i början tredje. Båda gångerna kom framspelningarna från 17-årige kedjekamraten Filip Hållander, som dessutom stod för assisten till en av Erik Karlssons två fullträffar.

– Det var ett bra beslut av mig att komma hit och komma i form igen. Det är lättare att få spela med två rappa unga grabbar som är yngre än mig till och med, säger Jonathan Dahlén om beslutet att tillfälligt lämna NHL när hans form länge dämpats av sviterna efter körtelfeber.

Timrå behåller i och med segern serieledningen i hockeyallsvenskan, där laget har 24 poäng efter elva omgångar. För Modo fortsätter däremot kräftgången - Ö-vikslaget har nu fem raka förluster.

– Det är klart att det är lite lågt just nu. Nu har vi ledig helg och får bygga upp energin igen. Det är de här klyschorna, det finns inga genvägar utan vi måste jobba med det vi har gjort under hela säsongen och göra det lite bättre i ännu längre perioder. Vi gör det ju bra under stora delar av matcherna men vi får ju några dipp och idag var de väldigt kostsamma, säger Hans Särkijärvi, Modos tränare.

Segrar efter tränarbyten

Leif Carlsson tog över som tränare i Leksand tidigare i veckan och fick en smakstart på nya jobbet. Det blev 4-0 hemma mot Karlskoga.

I Södertälje tycks tränarbytet häromveckan ha fått önskad effekt. Mot Almtuna tog SSK fjärde segern på fem matcher efter att George Sörensen spikat igen kassen. Han räddade 33 skott när Södertälje vann med 2-0 i Uppsala.

Kvällens målfest utspelade sig i Norrköping där AIK körde över Vita Hästen med 8-2. AIK avgjorde genom att göra fem mål i mittenperioden, då varannat skott som stockholmarna sköt på mål gick in. Eric Castonguay blev tvåmålsskytt för AIK.