Saknas duktiga tolkar i europeiska språk

Det var efter jobb inom kriminalvården som han och brodern märkte att kvalitén på tolkarna som fanns var låg. Företaget flyttade från Härnösand 2012 till Sundsvall.

– Idag är vi 25 fast anställda tolkkoordinatorer i Sundsvall och dessutom finns runt 2000 tolkar i vårt nätverk runt om i Sverige, säger Mohammad Khanahmadi.

Det är svårt att hitta duktiga tolkar och allra svårast är det att hitta auktoriserade rättstolkar. Det är många fackuttryck som måste bli korrekt översatta.

– Konstigt nog är de vanliga europeiska språken svårast att hitta tolkar till, som tyska, engelska, franska och spanska.

Den som funderar på en framtid som tolk bör gnugga sig i dessa språk – och kanske ännu hellre mandarin som talas av en två miljarder människor, tipsar Mohammad Khanahmadi.

Mohammad Khanahmadi själv pratar svenska, engelska och farsi - språket som talas i Iran. Han var barn när han lämnadet landet och upplever sig väldigt mycket som Västernorrlänning.

– Den största efterfrågan på tolkning finns inom näringslivet. Det finns det som kopplar ihop oss med integration och asylfrågor, men det är bara en liten del.

Hur fel det kan bli när översättningen inte fungerar är väl dåvarande BPs styrelseordförande Carl-Henric Svanbergs uttalande "we care about the little people".

– Han översatt direkt från svenskan och skulle väl säga något om den lilla människan. Istället blev det kränkande mot småväxta personer, säger Mohammad Khanahmadi.