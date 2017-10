Adrian Kempe avgjorde mot Ottawa.

Adrian Kempe från Kramfors satte 2-2 med mindre än två minuter kvar av matchen och tvingade fram en förlängning. Förlängningen slutade mållös.

– Jag försöker bara spela mitt spel, säger han efter matchen.



När det var dags för straffar var det Kempe som klev fram igen. Han åkte lugnt fram mot mål och trollade bort målvakten Mike Condon med några snabba fintar, innan han slog in pucken och fastställde slutresultatet.

– Jag får mer självförtroende för varje match. Det är bra för mig. Jag försöker bara åka så mycket skridskor som möjligt och skapa tillfällen för min kedja och spela på det sätt som de andra killarna vill spela, säger Kempe till nhl.com.

Kempe utsågs, inte helt förvånande, till en av matchens bästa spelare.



Målskyttet har lossnat för den 21-årige forwarden som hittills under säsongen har gjort sju mål. Han gjorde sitt första hattrick i NHL-karriären i matchen mot Montreal förra veckan som slutade 5-1.



Adrian Kempe, som spelat med Modo, gjorde bara två mål på 25 matcher under förra säsongen - hans första i NHL-ishockeyn.



Även Adrians äldre bror Mario Kempe gjorde mål när hans Arizona mötte New York Islanders. Arizona fick dock se sig besegrade med 5-3 på bortais. John Tavares storspelade och gjorde hattrick för hemmalaget.