Stödgala för Gif Sundsvall

Gif Sundsvall har ekonomiska problem. Elitlicensen ska inte vara hotad enligt föreningen, men prognoserna pekar mot att föreningen kommer att göra ett minusresultat med 3,2 miljoner kronor när säsongen 2017 ska summeras.

För att hjälpa klubben ekonomiskt kommer det imorgon att anordnas en stödgala. Det är Nätverket Gif Sundsvall som ligger bakom det stödgalan som har fått namnet "All in it for GIF". På galan kommer Sundsvallsbanden The Confusions och Roulette att uppträda. Även humorgruppen kommer att uppträda.

– Alla vi gör det här ideellt. Vi vill hjälpa giffara att få en bra ekonomi, säger Hansi Fellbrink från Roulette.

Förhoppningen är att är stödgalan ska generera 300 000 - 400 000 kronor till Gif Sundsvall.

– Får vi ihop så mycket pengar skulle jag bli riktigt nöjd, säger Hansi Fellbrink.