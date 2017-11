Fast telefonnät kan överges för mobilt 2023

Det fasta telefonnätet som hänger i luften på telefonstolpar sedan decennier håller på att plockas ner. De operatörer som äger den infrastrukturen ska då ersätta med något annat. För Telias del på landsbygden heter det Framtidens nät och bygger på radiovågor.

I Östergraninge kommer koppartråden att tas ner om mindre än en månad. Ersättningsnät finns redan – men fungerar dåligt enligt byborna.

– Det hörs som flera personer på linjen, det bryts, det ekar, det är otroligt ojämn kvalitet, säger Sven-Olof Jansson.

Inte heller mobilnätet är att lita på. Det går inte alltid att till exempel betala sina räkningar. Sms har fått skickas från balkongen.

Sollefteå kommuns näringslivschef Mikael Näsström är besviken på lagstiftningen. Det är svårt för en kommun att ställa krav så all sorts kommunikation kan ske till och från en ort som Östergraninge.

– Vi har inte haft framgång i våra diskussioner med operatören. Det går inte att ställa krav på att ett mobilnät verkligen ska fungera som ett mobilnät. Det krävs av lagstiftningen bara att de kan leverera en talfunktion, säger han.

Ann-Sofie Fahlgren är enhetschef på Post- och telestyrelsen (PTS) på avdelningen för samhällsfrågor.

– Det behöver inte vara hopplöst. Det finns lösningar. Lagstiftningen säger att man har rätt till fast telefoni för tal och de allra flesta får en bra lösning.

Koppartrådsavvecklingen har pågått under en tid och det är cirka 20.000 hushåll per år som måste få en annan telefonlösning. Det är när inget annat fungerar som PTS träder in.

Men idag är den moderna telefonin mer förknippat med mobilnätet. Det är i mobiltelefonen man har sina appar och kan till exempel betala sina räkningar.

– 2023 ska alla ha tillgång till en stabil mobiluppkoppling enligt regeringen, säger Ann-Sofie Fahlgren.

Sollefteå kommun tycker det är trögt från myndigheters sida med regelverket för statliga stödpengar enligt Mikael Näsström, näringslivschefen.

– Det finns kommuner som är goda exempel där man lyckas bra att samordna med marknadens aktörer och lyckas driva på så precis alla får tillgång till fiber, säger Ann-Sofie Fahlgren.

Sven-Olof Jansson tycker orättvisan är för stor mellan stad och land.

– PTS jobbarför att alla ska kunna gå över till moderna och säkra infrastrukturer. Utgångspunkten är att detta drivs av marknaden men där det inte går med hjälp av staten.