Servanet redo att ta över kunder i Söråker om IP Only sviker

I mars har det gått två år sedan företaget IP Only tecknade avtal med kunder i Söråker om att leverera fiber till deras hushåll. Men ännu har man inte satt igång att gräva.

Många kunder tvivlar på att de alls kommer att sätta igång. Somliga väntar bara på att bindningstiden ska gå ut innan man byter till en annan fiberleverantör. Men många har inte fått något annat erbjudande.

Göran Sörell som är vd för den kommunägda fiberleverantören Servanet och är redo om IP Only inte klarar av att leverera.

– Då kommer vi att gå ut med erbjudanden i de områden som IP Only tackar nej till i Söråker, det kommer vi att ser över i så fall, säger Göran Sörell.

"Svårt komma som trea och få kunder"

Enligt honom var just Söråker en av de första orter i regionen som IP Only gick ut mer erbjudanden till hushåll. Det blir i så fall den första orten som också den så kallade tvåårsfristen kan löpa ut. Och det var just att flera andra bolag var aktiva med erbjudanden i Söråker under 2016 som gjorde att kommunägda Servanet valde att avstå.

– Vi började bygga nät i Söråker för tio år sedan så vi har ett antal kunder där, men om man sedan hoppar fram till 2016 så skickade Telia ut erbjudanden och även IP Only, och det är svårt att komma som trea till ett område och försöka få kunder bland de som är kvar, så därför valde vi att inte göra något i Söråker just vid det tillfället, säger Göran Sörell.

Servanet är ett bolag som samägs av kommunerna i Sundsvall, Härnösand, Timrå, Ånge, Strömsund, Ragunda och Berg, enligt bolagets hemsida.

Att ni ägs av kommuner, innebär det att ni har ett särskilt samhällsansvar för att alla kommuninvånare ska få fiber?

– De flesta av våra ägarkommuner jobbar efter regeringens bredbandsmål och där står det att det är marknaden som ska lösa utbyggnaden, så det är inte bara vi som har ett ansvar, utan marknaden ska lösa det. Men som kommunalt bolag har vi samhällsnyttan högt prioriterad, men vi är ju ett bolag och måste värna lönsamhet också, säger Göran Sörell.