Allt fler använder botox och fillers

Att komma och få botox eller fillers har blivit allt vanligare, säger sjuksköterskan Marianne Oscarson som har en klinik i Sundsvall där hon injicerar de här ämnena. Som kund ska man alltid fundera ordentligt innan man bestämmer sig.

– Ett ingrepp är ändå alltid ett ingrepp. Det kan hända saker men det är väldigt ovanligt. De vanligaste biverkningarna är blåmärken och svullnad och många kan bli oroliga, säger Marianne Oscarson.

Botox

Botox används framförallt mot rynkor och det sprutas in. I grunden är det ett gift, botulinumtoxin, som i försvagad form används under namnet Botox. Botox behandlar även kraftig svettning och migrän.

Vanligt är att man vill ta bort "argrynkan" som man har mellan ögonbrynen. Botox slappnar av musklerna så man inte kan rynka ihop så mycket. Men det beror på hur mycket botox som används.

– En del vill ha väldigt slätt och då blir man nästan som en skyltdocka men man kan ju spruta lite mindre så man fortfarande har en mimik i ansiktet, säger Marianne Oscarson.

En del vill ha väldigt slätt och då blir man nästan som en skyltdocka.

Botoxen sitter i ungefär tre månader när man gör det första gången men när man upprepar behandlingen så sitter det i kanske sex månader. En del tycker det gör ont men andra tycker inte att det känns, säger Marianne.

Det är ungefär vid 35 års ålder som kunderna börjar komma för att behandla rynkor.

Priset för botoxinjektioner varierar mellan salonger men full botox, det vill säga mot argrynkan, pannan och kråksparkarna kostar vanligtvis mellan 4 000 och 5 000 kronor, säger Marianne Oscarson.

Fillers

Fillers ges också som injektioner och fyller ut och ger volym och form åt kinder, läppar och haka bland annat. Fillers består typiskt av icke-animalisk hyaluronsyra som har en kraftigt vattenupptagande förmåga och har stötdämpande funktion vilket gör det till en av de viktigaste komponenterna i broskväv.

– Fillers innehåller även tandläkarbedövning så det är viktigt att man tål tandläkarbedövning och innan man får botox eller fillers så får man fylla i en hälsodeklaration, säger Marianne.

Det är vanligt att spruta in i läpparna men man kan även använda fillers mot rynkor, men då måste man känna till anatomin. Fillers får inte sprutas in i blodkärl. Men till exempel kan man spruta fillers mot de så kallade "surrynkorna" från näsvingarna ner mot munnen och vidare ner mot hakan. Man kan spruta in i kinder och förändra näsans form med fillers.

Numera ska läpparna se naturliga ut.

Hur länge fillers håller i sig är väldigt individuellt men i läppar och kinder sitter det kvar ungefär ett och ett halvt år, enligt Marianne Oscarson. Och även här väljer man själv hur mycket man vill ha.

– Numera ska läpparna se naturliga ut. De flesta vill inte ha så mycket utan det ska bli lite fylligare men inte se onaturligt ut.

Ett vanligt pris för fillers i läpparna kostar omkring 3 500 - 4 000 kronor för en milliliter.

Idag kan i princip nästan vem som helst ge injektioner med botox och fillers. Substanserna går att få tag i på nätet och folk kan sitta hemma i källaren och spruta in i sina kunder utan att ha nån riktig utbildning. Branchen försöker sanera sig själv och stora tillverkare säljer bara åt legitimerad sjukvårdspersonal medan andra är mindre nogräknade. Mer om det här i P4 onsdag morgon.