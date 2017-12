Trafikverkets handläggningstider sinkar fiberutbyggnaden

Fiberutbyggnaden på landsbygden har exploderat det senaste året. Inte minst sedan regeringen i december förra året skärpte sin utbyggnadsstrategi till att 95 procent av hushållen ska ha fiber på minst 100 Mbit/sekund år 2020.

Men Trafikverket, som är den myndighet som framför allt handlägger vägärenden utanför tätort, hänger inte med. Det menar fiberbyggarnas branschorganisation.

– Vi har 3 000 ärenden i kö och handläggningstiderna är upp mot sex månader just nu. Lågt räknat så är det 15 000 abonnenter som har blivit utlovade en leverans innan årsskiftet men som inte får det om inte Trafikverket håller fyramånadersgränsen enligt väglagen, säger Kajsa Frisell, näringspolitisk expert på It- och telekomföretagen, som i en skrivelse kräver att Post- och telestyrelsen vidtar åtgärder för att korta handläggningstiderna.



I en artikel i Dagens media medger Trafikverket att de har problem med att hinna med den explosion av ansökningar som kommit in sedan i somras. Dock menar man att man just nu utbildar personal för att kunna fördubbla antalet handläggare som sköter bredbandsärenden och därmed så småningom få ner handläggningstiderna.