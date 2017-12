Problem med internet i Sollefteå och Kramfors

Det är problem med internet i stora delar av Sollefteå och Kramfors kommuner. Sollefteå kommuns hemsida ligger nere men kommunen har lyckats få ut ett meddelande på sociala medier om att felet beror på en avgrävd kabel i Veda.

På Kramfors kommuns hemsida skriver dom att hälsocentralerna i Kramfors, Höga Kusten och Nyland samt Folktandvården är utan internet just nu. Patienter hänvisas att ringa 1177 under tiden. Det går heller inte att ringa till Kramfors kommun och reparation beräknas vara klart under natten mot tisdag.