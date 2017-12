Beredskap dygnet runt för socialtjänsten i Örnsköldsvik

Allt fler företag, myndigheter och andra viktiga samhällsfunktioner inser att man idag behöver vara tillgängliga 24 sju - alltså dygnet runt, hela veckan, året runt.

Och nu sällar sig socialtjänsten i Örnsköldsvik till den skaran. Sedan i måndags har social utredning i Välfärdsförvaltningen social beredskap all tid utanför kontorstid under årets alla dagar. Det innebär att socialsekreterare i beredskap handlägger frågor som inte kan vänta till nästkommande vardag gällande till exempel barn och unga som far illa, missbruksrelaterade akutärenden och akutärenden vid våld i nära relation.

– Vi har utökat vår tillgänglighet och beredskapstid. Nu har vi professionella i beredskap också efter 23 och till 08.00 vardagar, säger Linn Bodin, välfärdsförvaltningen inom socialtjänsten i Örnsköldsvik.

Och den som har ett akut ärende kan ringa direkt till tjänstgörande socialsekreterare på 0660-888 07.