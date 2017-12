Julklappens historia började med ett vedträ

Någon gång på 1600-talet började traditionen med julklappar, men då var det något helt annat.

– Då kastade man in en klapp till någon, det kunde vara ett vedträ eller en halmdocka. Poängen var inte vad det var utan rimmet var det viktiga. Man skulle gissa vem det kom ifrån. Rimmet kunde betyda olika saker, dold kritik, en gåta att lösa eller en kärleksförklaring, berättar Andreas Önnerfors, docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet .

Idén om att lägga en julklapp under granen eller i säcken kom mycket senare.

– Den traditionen hänger ihop med urbaniseringen när folk flyttade in till städerna. Det funkade inte lika bra att gå in i ett hyreshus och slänga in ett vedträ, säger Andreas Önnerfors.

Vem kom på det här med jultomten och att han skulle ned genom skorstenen?

– Tomten är en sammansmältning med amerikanska traditioner och svenska gårdstomtar bland annat. När det handlar om det här med skorstenen så hänger det nog ihop med förklaring om hur presenterna kom in i huset när man inte längre slängde in dem genom dörren, säger Andreas Önnerfors, docent i idé- och lärdomshistoria.