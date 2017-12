Timrå IK fortsatt serieledare över jul trots förlust

Det var en chansrik och underhållande första halva mellan Timrå och Almtuna. I första perioden skapade hemmalaget Timrå flera chanser till att göra 1-0. Men det var Almtuna som prickade in första målet i matchen genom en spelvändning. Daniel Ljunggren ställde in siktet och skickade in pucken bakom Henrik Haukeland. Ställningen stod sig perioden ut. I första perioden fick också Timrås Anton Wedin utgå med en befarad axelskada.

Även i andra perioden så var det Timrå som skapade chanser, men där Almtuna var effektivast. 2-0 kom något oväntat mitt i en Timråpress, men kort därefter kunde Jonathan Dahlén trycka in reducering 2-1.

– Vi skapar chanser för att göra flera mål, säger Hampus Larsson i Timrå.

Och väl i tredje väntade hemmapubliken på forcering och bättre utdelning på chanserna, men det blev inga fler mål för Timrå. Istället så kunde Viktor Herzberg i Almtuna lätta in 3-1 i tom målbur.