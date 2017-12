Ny Modoförlust efter slutsekundsdrama

Modo med två raka förluster på hemmais i bagaget tog under onsdagskvällen emot Leksand på hemmaplan. Gästerna började bäst och tryckte tillbaka hemmalaget långa stunder inledningsvis. Därför kom inte helt orättvist 0-1 genom gamle Modospelaren Mattias Ritola efter drygt 6 minuters spel. Målet tillkom efter att Modoförsvaret blivit en aningen passivt och gett Leksingen gott om yta att ta sig in i zonen och sikta in sig. Leksand fortsatte att behålla puckinnehavet och hade flera bud på ytterligare mål. Isak Wallin, Modos målvakt för kvällen, spelade dock väldigt bra och höll dock tätt.

I slutet av den första perioden fick så Modo möjligheten att spela 5 mot 4 då Leksandsbacken Daniel Bertov drog på sig en utvisning för tripping. Efter ett fint spel kunde tillslut Modo kvittera till 1-1 genom Martin Röymark som styrde in ett skott från backen Tobias Ericsson. Resultatet stod sig sedan perioden ut.

Den andra perioden blev mer jämn och båda lagen hade ett par lägen att ta ledningen i matchen. Först hade Leksand ett par lägen när de fick chansen i spel 5-4 efter att Modos Sam Marklund åkt ut för hakning. Hemmalaget klarade dock det numerära underläget och fick ny energi. Efter utvisningen hade både Anton Karlström samt Lucas Wernblom varsitt fint läge att göra mål men Leksands målvakt Tex Williamsson gjorde fina räddningar på de båda försöken.

Den tredje perioden blev mer tillknäppt och båda lagen blev mer avvaktande. Med drygt 10 minuter kvar fick Modos Emil Molin på en riktig praktträff. Pucken träffade dock insidan av ribban och efter videogranskning stod det klart att hela pucken inte var inne. -Jag såg rätt tidigt att det inte var mål, berättar Modo forwarden.

Med drygt 2 minuter kvar av matchen blev Modos Henrik Björklund och Leksands Alex Friesen utvisade och matchen avslutades med reducerat manskap för båda lagen. Modo gjorde ett försök till att anfall genom backen Marcus Oskarsson men istället för att få fast pucken i den offensiva zonen kunde istället Leksand kontra in 1-2 med blott 13 sekunder kvar. -Det är våran back som dumpar ned pucken. Sedan vinner dem pucken och kommer loss och får en ganska klar tre mot två, fortsätter Molin.

För Modo innebar det tredje raka hemmaförlusten och man fortsätter att tappa mark mot lagen högst upp i tabellen av Hockeyallsvenskan. Modo får dock chansen att avsluta året på ett bra sätt då man möter Umeålaget Björklöven nu på Lördag. -Det kommer att bli en jätterolig match att spela och vi kommer att vara laddade, avslutar Molin.