SMHI varnar för ytterligare snöfall

Enligt SMHIs uppdaterade väderprognos vid lunchtid på onsdagen kommer snöfallet som kom in under tisdagseftermiddagen att avta under kvällen. Men redan på torsdag morgon och förmiddag kommer ett nytt snöfall in söderifrån som kan ge 10-20 cm under torsdagsdygnet.

De största mängderna väntas längs kusten och där kan det lokalt komma ännu mer än 20 cm. Sent på torsdagen får snön sällskap av tilltagande ostlig vind.

– Nära kusten kan det vara bra att ha extra koll på temperaturen, speciellt på Västernorrlandskusten där det kan leta sig in mildare luft. Där kan det bidra till att det blir besvärligt på vägarna, säger Alexandra Ohlsson vid SMHI till TT.

En klass 1-varning vid snöfall innebär att det väntas mer än 5 mm inom 6 timmar och som kan innebära bland annat problem med väglaget.