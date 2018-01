Flera skadade i olycka på E4

Uppgifterna kring olyckan är knapphändiga, men enligt Tomas Näsman, inre befäl vid räddningstjänsten, var det en mindre lastbil och en personbil som var inblandade i olyckan.

Larmet kom vid 7.15-tiden och E4 var helt avstängd söderut under några timmar under räddningsarbetet och sanering av vägbanan. Trafiken har letts om under morgontrafiken, och vägen öppnades igen för trafik vid 9.30-tiden.