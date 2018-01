Efter bombhotet mot Swedbank - polisen lägger ner ärendet

Det var strax före halv två i tisdags som bombhotet mot Swedbank i Sundsvall kom in. Det anonyma hotet kom in via telefon.

Banken tog hotet på stort allvar och kontaktade polisen. Polisen spärrade av delar av Stenstan och tillkallade bombgruppen från Stockholm. Bombgruppen sökte igenom lokalerna efter det stod det klart att det rörde sig om ett falskt larm.

För stunden har vi inga stenar att vända på.

Under gårdagen jobbade polisen med att försöka få klarhet i vem som låg bakom det anonyma bombhotet. Men telefonsamtalet spelades inte in så polisen har ingenting att gå vidare med.

Det här gör att polisen nu lägger ner förundersökningen.

– Det ser inte alls bra ut. För stunden har vi inga stenar att vända på, säger förundersökningsledare Henrik Blusi.

Vad gör man då som polis?

– Då tar man tag i nya ärenden och kör vidare. Tyvärr når vi inte framgång i alla ärenden. Vi försöker verkligen, men vi lyckas inte med alla, säger han och fortsätter:

– Men en förundersökning kan återupptas när som helst om vi får in nya uppgifter att jobba vidare med., säger Henrik Blusi.