Divorce day – dagen då flest skiljer sig

Just nu är vi inne i en skillsmässopeak. Under ett år är det efter jul och efter sommarsemestern som flest par lämnar in skillmässoansökan eller ber om hjälp av en parterapeut.

Emma Eckenberger är psykolog och berättar när det är dags att gå skilda vägar.

– När det finns känslokyla och bristande respekt är väl det mest uppenbara. Sedan tänker jag också rent destruktiva mönster. När det kanske finns kontrollbeteenden, sjuklig svartsjuka, våld och missbruk är det väl också läge att lämna, säger hon.