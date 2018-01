Björn Skifs spelar i Örnsköldsvik i höst

Det har gått 50 år sedan han spelade in sin första skiva och han spelas flitigt i till exempel P4. Alla hans skivor har just samlats i en nyutgiven box och under turnén i höst får bland annat arenan i Örnsköldsvik besök. När han möter publiken brukar frågan om ett besök vara en av de vanligaste. Han är glad att nu kunna svara med att han kommer snart.

– Att få ta gamla favoriter och ge dem en nutida klang med stor orkester, säger Björn Skifs det ser jag fram emot.



8/9 Karlstad, Löfbergs Arena

15/9 Örnsköldsvik, Fjällräven Center

22/9 Luleå, Coop Norrbotten Arena

29/9 Jönköping, Kinnarps Arena

6/10 Malmö, Malmö Arena

13/10 Linköping, Saab Arena

20/10 Sandviken, Göransson Arena

27/10 Göteborg, Scandinavium

3/11 Helsingborg, Helsingborg Arena

10/11 Skellefteå, Skellefteå Kraft Arena

17/11 Västerås, ABB Arena Syd

24/11 Lidköping, Sparbanken Arena