Lyckad helg när Modo tog ny seger mot LHC

Efter gårdagens rafflande match mellan de båda lagen var det inte många som förväntade sig en match i högt tempo. Båda lagen visade dock raka motsatsen och satte högsta fart från start. Redan efter 20 sekunder fick Modo ett drömläget att ta ledningen men målvakten i Linköping, Lisa Nordlöf, visade återigen prov på riktigt fint målvaktsspel. Likt Lördagens match var det gästerna som tog kommandot i den första perioden och tvingade Emma Söderberg i Modokassen till många kvalificerade räddningar.

Ja detta blev en match i högt tempo med fysiskt spel, något som hemmalaget gillade då domare Alexander Skopac tillät båda lagen trycka på i närkampsspelet.

-Vi kampas mycket på på träningarna och då lär man sig att stå upp, sa en nöjd Annie Svedin efter matchen. Några mål såg vi dock inte av i den första perioden trots att båda lagen fick chansen i numerärt överläge två gånger om.

I den andra perioden lyckades tillslut hemmalaget få in pucken bakom LHC-keepern. Mariam El-Mahmadi kom med bra fart in i den offensiva zonen, tog sig förbi sin försvarare och rakade in pucken mellan benen på Nordlöf. Ledningen stod sig i dryga fyra minuter då poängdrottningen Lara Stalder sköt in kvitteringspucken efter ett vackert skott i krysset då Linköping ryckte sig loss i ett två mot ett läge.

Den tredje perioden blev sedan ett ställningskrig där båda lagen bjöd på fina kombinationer i anfallsspelet. Bäst lyckades Modos kanadensaren, Jenelle Kohanchuk, när hon tillsammans med Michela Cava klapp-klapp passade sig förbi Linköpingsförsvaret och läckert gav hemmalaget ledningen med 2-1. Då återstod 11 minuter av matchen och Modo såg ut att gå mot samtliga 3 poäng. Med drygt 3 minuter av matchen drog hemmabacken Annie Svedin på sig en onödig utvisning och gästerna fick ett ypperligt tillfälle att kvittera. Som ett brev på posten kom så utjämningen av kaptenen Denise Altmann blott 2 minuter kvar av matchen.

Det hela avgjordes sedan i förlängning sedan Modo fick möjligheten i spel fem mot fyra. Stor matchvinnare blev Annie Svedin som sköt in vinstpucken, via ett Linköpingsben, två och en halv minut in i förlängningsspelet. -Vi hade väl pratat om några varianter sen gick den turligt in, avslutade matchvinnaren Annie Svedin.