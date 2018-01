Modo bröt dyster trend

Modos usla form har knappast undgått Ångermanlandsborna den sista tiden. På onsdagskvällen stod Tingsryd, blott en poäng före i tabellen, som motståndare. Att matchen betydde mycket för båda lagen gick det inte att ta miste på inledningsvis. Grinigt spel och mängder av utvisningar kom att prägla matchen genom 60 minuter.

Gästerna fick en trevlig start då backen Måns Hermansson sköt in ledningspucken efter dryga 10 minuters spel. En ledning som dock bara skulle stå sig i 51 sekunder. I spel fem mot fyra vann Modo pucken på tekningen och efter en inövad variant lyfte Johan Eriksson in kvitteringen för hemmalaget inför de drygt 2500 jublande supportrarna. Resten av perioden satt det mer eller mindre alltid en spelare i något av utvisningsbåsen och några större målchanser uteblev.



Den andra perioden handlade mest om felpassningar och usel puckhantering. När väl något av lagen fick chansen i powerplay lyckades man själv dra på sig en utvisning och på så sätt gå miste om det numerära överläget.

I början av den tredje perioden började Modo ta tag i taktpinnen och fick även förtjänstfullt in ledningsmålet efter en riktigt fin prestation av backen Oskar Hedman. Men i och med målet blev hemmalaget ängsligt och tillät Tingsryd pressa tillbaka Öviks-gängen. Inte helt oväntat kom kvitteringen efter en något annorlunda situation. Kim Tallberg fick pucken ute i ena hörnet och slängde in en chanspuck framför Erik Hanses. En puck, som via en Modoklubba, gick i en båge över hemmalagets målvakt och in i mål. Modo fick dock omgående revansch.

Jesper Sellgren gav hemmalaget ledningen på nytt blott 29 sekunder efter kvitteringen. -Jag försöker få den på mål och ser sen att den glider in, sa Modobacken efter matchen. -Det var en riktigt skön känsla, fortsätter han. I och med målet fick man energi och stängde till mittzonen. Tingsryd hade svårt att hitta in i den offensiva zonen och sätta press på Modo, därför chansade gästerna genom att ta ut målvakten och skapa några sista lägen. Det hela slutade dock med att Modo både kunde göra 4-2 och 5-2 innan slutsignalen ljöd. -Det är en bra genomförd match förr oss och det är något vi får ta med oss, avslutar Sellgren.