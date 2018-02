Fastfrusna tåg orsakar problem mellan Sundsvall och Östersund

Norrtåg fick ställa in de två första avgångarna under morgonen som skulle avgå från Sundsvall. Däremot avgick ett tåg på samma sträcka klockan 08.05 under morgonen. Men förseningarna kommer att fortsätta menar Mats Gustafsson på Tågkompaniet som trafikerar på uppdrag av Norrtåg.

– Jag kan inte säga säkert när de frusna tågen kommer kunna vara i drift igen men inom en snar framtid hoppas vi, säger han.

Enligt Mats Gustafsson är man också fortfarande i otakt efter förra veckans snöoväder. När trafiken mellan Umeå och Sundsvall var avstängd under helgen innebar det att vissa tåg kördes mer än andra och man hann inte med den vanliga servicen på fordonen.

– Vi har flera fordon som har behov av underhållsåtgärder och därför är det forfarande störningar i trafiken på den sträckan också, säger Mats Gustafsson.