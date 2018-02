Sista medalj-barometern: Sandra Näslund från Sollefteå Sveriges största guldhopp

Siffran inom parentes är placeringen på den förra listan.

10. Lag Anna Hasselborg (9)

Laget bildades för två år sen och har haft en imponerande utveckling och tagit sig till den absoluta världstoppen. Tog EM-silver tidigare under säsongen och gör nu sitt första OS tillsammans. Ligger just nu trea på världsrankingen.

Curlingturneringen inleds på onsdag den 14 februari.

9. Jennie-Lee Burmansson (6)

Hon är Sveriges yngsta vinterolympier genom tiderna och har imponerat under sin första säsong på seniornivå. Har på fem världscupstarter nått pallen fyra gånger. Kommer till OS som nybliven bronsmedaljör i prestigetävlingen X-Games.

Jennie-Lee Burmansson tävlar lördagen den 17 februari.

8. Henrik Harlaut (5)

Har under en längre tid dominerat i Big Air som inte är en OS-gren men vann nyligen sitt första X-gamesguld i slopestyle och kommer till OS som stor guldfavorit. För ett år sen vann han dessutom här på den kommande OS-banan.

Henrik Harlaut tävlar söndagen den 18 februari.

7. Frida Hansdotter (8)

Har fem raka slalompallplatser i världscupen, varav två andraplatser. Amerikanskan Mikaela Shiffrin känns svårslagen men är det nån som kan ta Sveriges första alpina OS-medalj sen 2010 så är det Frida Hansdotter.

Damernas slalom avgörs tidigt på morgonen onsdag den 14 februari.

6. Damernas sprintstafettlag (10)

Stina Nilsson och Charlotte Kalla ser på förhand ut som ett urstarkt sprintstafettlag. Men det är tuff konkurrens om platserna och Ida Ingemarsdotter och Hanna Falk vill nog också gärna köra stafetten.

Sprintstafetterna avgörs onsdagen den 21 februari.

5. Damernas stafettlag (7)

Tog överraskande OS-guld i Sotji efter Norges vallafiasko och Charlotte Kallas imponerande sistasträcka. Något liknande krävs den här gången för att slå norskorna.

Damernas stafett avgörs lördag förmiddag den 17 februari.

4. Stina Nilsson (4)

Jagar sitt första mästerskapsguld. Var storfavorit i VM-sprinten för ett år sen men föll då i semifinalen. Har tre världscupsegrar i sprint den här säsongen. Bara fall eller Falla kan stoppa henne från ett OS-guld.

OS-sprinten avgörs under förmiddagen på tisdag den 13 februari.

3. Lag Niklas Edin (3)

Toppar världsrankingen. Har under säsongen tagit EM-guld. Och trots skadeproblem för skippern Niklas Edin under säsongen känns det ändå som en säker svensk medalj. Just Edin var med och tog brons under OS i Sotji men jagar nu guld med ett nykomponerat lag.

Curlingturneringen inleds på onsdag den 14 februari.

2. Charlotte Kalla (2)

Har imponerat under säsongen och bara missat världscuppallen två gånger i dom lopp hon ställt upp i. Är en mästerskapsåkare då hon har en förmåga att vara bäst när det gäller som mest. Har 10 medaljer på dom tolv senaste mästerskapsstarterna.

Charlotte Kalla inleder OS på lördag. Strax efter klockan sju på morgonen i skiathlon.

1. Sandra Näslund (1)

Etta, etta, etta, etta. Nej jag har inte hakat upp mig utan det är Sandra Näslunds världscupfacit inför OS-tävlingarna i Sydkorea. Hon har alltså fyra raka segrar. Hon är regerande världsmästare och har inte missat pallen en enda gång den här säsongen. Och hon ser ut att bli den att slå i OS.

Sandra Näslund tävlar tidigt på morgonen fredagen den 23 februari.