Tågkompaniets vd om tågproblemen mellan Sundsvall och Umeå

Bara i januari var 150 av 670 tåg mellan Sundsvall och Umeå helt inställda enligt siffror som allehanda.se tagit fram. Tågpendlarna har fått nog och anmäler Tågkompaniet till Konsumentverket.

– Jag förstår att kunderna är i en besvärlig situation, säger Mats Gustavsson vd för Tågkompaniet.

Enligt honom är det efterdyningarna av den långa vintern som orsakar bristen på tåg i trafik. Tågkompaniet har helt enkelt inte tillräckligt med fordon i drift och därför måste trafiken ställas in.

– Det är kö till verkstaden där vi först måste ta bort åtta till femton ton is innan vi kan börja med underhållet på tågen, säger Mats Gustavsson.

Tågkompaniet som kör Norrtåg

Vi har inte fordon tillräckligt så därför måste vi ställa in trafiken.

fordonen snön ligger och yr och när vi kör fordonen i det så bygger dom på sig snö och is och det är 8 till 15 ton is på varje fordon så när vi kör in på verkstan så måste vi ta bort isen och det tar många timmar innan vi kan underhålla tågen.

Jag fröstår att kunderna är i en besvärlig situation för nu bvlir ju tågets konkurens fördel väldigt dålig jämfört med bilarna. Det har snöat lika mycket på E4 som på tågbanan men E4 stängdes inte av.

JKag noterar att de resurser som läggs på att hålla vägarna öppna de räcker men de resurser till järnvägens trafik räcker inte till för att hålla banan tillgänglig.

Det är ju så att det blir kö till verkstaden och det är ju en efterdyning från i början av vintern när snön kommit. Vi hinner inte komma ikapp.

En anläggning för att få bort isen på fordonen.

Om man tänker med länge så var det ju vinter 2011-2010 och då diskuterades det samma saker.

Vem ska se till att det här blir då?

Är det inte eran trafik?

I kontraktet ingår det att vi är hänvisade till en verkstad som finns i umeå och den verkstaden är ju som den är. Om vi ska bygga en ny verkstad så måste vi finansiera den. Det här är ju ett samverkande problem. Det hänger samman med att man inte plogar järnvägen eftersom att tågen samlar på sig så mycket snö och is.