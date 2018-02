Flyg inställda till Sundsvall

Snöandet har gjort att flera avgångar från Arlanda flygplats ställts in under måndagsmorgonen. Avgångar till bland annat Åre Östersund, Sundsvall, Umeå, Göteborg, Ronneby, Tallinn, Warszawa, och Düsseldorf har ställts in. Läget förvärras av att det pågår underhållsarbete på en av startbanorna.

– Sista siffran jag hörde var att det var ett tjugotal inställda flighter, men det kan säkert skifta under morgonen. Det är också ganska mycket förseningar på allt emellan några minuter och några timmar, säger David Karlsson från Swedavias pressjour.

Störningarna under morgonen kommer att orsaka följdförseningar under dagen.

– Hur mycket följdförseningar det blir beror på om vi kan släppa på trafiken tidigare eller inte, men kan vi släppa på tidigare så fortsätter de fram till eftermiddagen, säger David Karlsson.

Osäkra väderprognoser gör att det är oklart när flygtrafiken kan komma igång som vanligt.

Swedavia uppmanar resenärer att vara ute i mycket god tid då snöovädret även gör att biltrafiken rullar långsamt på E4 till Arlanda.