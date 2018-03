Tågpendlarna i Kramfors tyckte till om vinterns tågkaos

Vintern har varit svår för Västernorrlands pendlare. Många tåg har ställts in och ersättningsbussar har uteblivit. Under onsdagsmorgonen fanns representanter från Kramfors kommun på plats på resecentrum i Kramfors för att lyssna till pendlarna.

– Vi har fått höra om en hel del problem. Många är besvikna över dålig information och brist på ersättningsbussar, säger Jan Sahlén (S) kommunalråd i Kramfors kommun.

En pendlare som tog tillfället i akt och tog sig till resecentrum i Kramfors var Mikael Lindell som pendlar mellan Umeå och Kramfors.

– Det är inte acceptabelt så som det har varit. Jag hoppas att den här dialogen kan ge upphov till förändring, säger Mikael Lindell.

Kramfors kommun kommer att samla in informationen som de fått in från pendlarna under onsdagen tillsammans med information från en enkät som finns på Kramfors kommuns hemsida. Därefter kommer man försöka påverka alla de företag som ansvarar för de olika delarna i problematiken.

– Vi har många som pendlar i kommunen och det är viktigt att vi har en infrastruktur man kan lita på, säger Jan Sahlén (S).