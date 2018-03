Nu börjar bygget av den nya Storbron över Selångersån

Den gamla bron har funnits sedan 1936 och har fått dålig bärighet och måste därför rivas.

Den nya bron kommer att bli 18 meter bred med tre körfält och två gång- och cykelbanor. Man kommer också att bredda Selångersån för att minska risken för skador vid höga vattenflöden.

Bron beräknas vara klar 2020 och bygget kommer totalt att kosta 106 miljoner kronor.

Anlägger tillfällig väg under byggtiden

Under byggtiden kommer trafik behöva dras om via en tillfällig anslutningsväg som man anlägger genom Badhusparken, men kommunen flaggar också för att det kommer bli begränsad framkomlighet genom stan under byggtiden.

– Räkna med extra restid, välj om möjligt andra vägar eller försök att åka andra tider. Kör lugnt och visa hänsyn till dina medtrafikanter och våra entreprenörer som arbetar i området, säger Stefan Näslund, sektionschef på gatuavdelningen i ett pressmeddelande från kommunen.