SMHI varnar för snöfall

Efter en solig dag kommer det mulna på under tisdagskvällen och under sennatten rör sig ett snöfallsområde in västerifrån. Temperaturen hamnar på minussidan.

I morgon onsdag rör sig ett snöfallsområde åt nordost under dagen. Omkring 0 grader och svag till måttlig sydostlig vind, enligt SMHI.