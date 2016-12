Charlie Grönvall: "Det är jättemysigt här"

I finalen i Idol fick vi se Charlie, Rebecka och Liam bjuda på en ordentlig show på Globens scen. Den som gick vinnande ur tävlingar blev Liam. Och idag, torsdag, är den stjärnspäckade trion i Västerås.

Men något skiljer trion åt - packningen. Charlie berättar om när han uppmärksammade hur olika han och Rebecka packar.

– Jag är minimalistiskt av mig när jag packar. Jag försöker alltid att ha så lite grejer som möjligt med mig som en utmaning. Och just då när jag kom så träffade jag Rebecka. Och hon hade kört det totalt omvända och hade med sig hur mycket som helst.

Charlie hade själv packat ner sina saker i gitarrcaset. Liam misstänker att han är den som packar allra minst.

– Jag går bara med en liten väska med kläder, tandborste och grejer man behöver. Jag har ingen gitarr och jag har inget smink, säger han.

Det är inte första gången Rebecka och Charlie besöker Västerås. Men för Liam är det premiär. Men något längre besök blir det tyvärr inte.

– Direkt efter detta kommer jag att åka till familjen i Eskilstuna med farsan och dom, chilla lite och vänta in julen.

Västerås får beröm av Charlie:

– Det är jättemysigt här, verkligen, säger han.

Följande låter bjuder idolerna sina fans på idag:

Rebecka: egna låten If I were you

Liam: vinnarlåten Playing with fire

Charlie - egna låten Running wild och en överraskning.