Störande fyrverkerier och smällare

Enligt polisbefäl Christian Galante har polisen fått många samtal från hela Västmanland under natten.

I Västerås har det varit särskilt besvärligt på Råby, Vallby och kring Karlfeldtsplatsen på Skallberget.

Just på Skallberget har ett och samma ungdomsgäng skjutit raketer in i trädgårdar och mot personer flera gånger denna vecka, även i natt. I natt sköts också raketer mot en VL-buss, som efter det lade om sin rutt för att inte köra förbi just Karlfeldtsplatsen.

Ingen person har skadats på grund av detta, ingen har heller gripits.