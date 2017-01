Västerås vann planenligt mot jumbon Kalix Bandy

Matchen spelades i perfekta väderförhållanden till skillnad mot den ordinarie matchdagen när det stod -32 på termometern.

Så det var upplagt för gladbandy och det visade också gästerna upp när man i den tionde minuten kunde spräcka målnollan på annars duktige målvakten Marcus Lindgren i Kalixmålet.

Innan pausvilan hann Västerås pricka in ytterligare tre mål och 0-4 var ett faktum när domaren blåste till vila. Och inte blev det bättre för Norrbottningarna när tremålskytten Ted Bergström finlirade in 0-5 två minuter in i andra perioden.

Ett litet hopp tändes i Kalixlägret när Johan Sundqvist hittade nätet bakom målmannen Bergvall i Västerås. Men VSK:s tyngd fällde avgörandet den här kvällen när man skrinnade igenom Kalix-försvaret alldeles för enkelt.