Förlust för Rönnby mot IKSU

Det blev en oerhört jämn match när Rönnby tog emot topplaget IKSU, som endast förlorat en match under säsongen. Rönnby som kom med storvinst sist mot Kalmar, öppnade starkt och tog ledningen efter drygt fem minuters spel. IKSU kvitterade dock någon minut efter och resultatet 1-1 stod sig perioden ut.

Även andra perioden blev jämn där hemmalaget återigen tog ledningen efter fyra minuters spel. Precis som i första perioden kvitterar bortalaget några minuter senare. Rönnby kommer tillbaka och tar ledningen på nytt minuten senare men i matchens 13:e minut får IKSU ett straffslag. Helen Bircher i hemmamålet storspelar under hela matchen och räddar även straffen. Lyckan blir kortvarig då hemmalaget sedan gör självmål vilket leder till ställningen 3-3 i paus.

Tredje perioden har knappt hunnit börja förrän Rönnby återigen tar ledningen, en ledning de sedan utökar några minuter senare. IKSU kommer igen och kvitterar och sedan kommer en period för hemmalaget där krafterna inte riktigt är med och IKSU blir för starka. Efter nio minuter har IKSU tagit ledningen för första gången under matchen och vid ställningen 5-6 tar Rönnby time out. Hemmalaget lyckas inte få in något mer mål utan IKSU utökar istället till 5-7 vilket blir slutresultatet.

Lagkaptenen Elin Björkman var ändå ganska nöjd.

--Det är klart det är surt att förlora, men jag tycker vi gör en fantastisk prestation idag och vi går in 100 % i det vi gör och trycker dit de lägen vi får.

--Vi har haft lite ont om folk då det varit en del sjukdomar och skador så det spelar in en del och gör att vi kanske inte håller i 60 minuter, men 55 minuter alla fall vilket vi definitivt tar med oss.