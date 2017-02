P4 Västmanland testar: Klippa får

Ett par mil utanför Västerås, mot Enköping, ligger Målhammar Gård som drivs av familjen Slobodnik. Två gånger om året får tackorna och fåren på gården sätta sig under Janne Slobodnik för att få nya frisyrer.

Det låter kanske konstigt att man i februari, när det fortfarande är vinter, ska klippa sina får men Janne förklarar att hos dem klipps fåren två gånger per år och man försöker att klippa alla innan vårens lamning.

– Man vill att de ska vara rena där bak, så att de blir lättare för dem att lamma, och för att lammen lättare ska hitta spenarna. Dessutom tycker de att det är rätt skönt att bli av med den tunga ullen, säger Janne Slobodnik.

Janne klipper en tacka på ca 5-10 minuter men kör på så fort som möjligt så tackan slipper sitta på ändan längre än nödvändigt.

Kommer inte fåren frysa nu?

– Man säger att man inte ska klippa fåren om det är under 5 minus, men våra får har möjlighet att gå inne i ladan under dagen och sen stänger vi in dem under natten. Dessutom får de lite extra käk så att de håller värmen, säger Åsa Slobodnik.