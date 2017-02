Loreen: Bra att jag gick till andra chansen

– Det är klart det hade varit kul att komma till finalen, absolut, men jag tror att allt sker av en anledning. Jag tror desto fler gånger jag får köra låten är egentligen desto bättre för min del, säger Loreen.

TV-tittarna röstade fram Wiktoria och Jon Henrik Fjällgren (feat. Alinia) till final i Melodifestivalen. Axel Schylström med När ingen ser, och Loreen med Statements gick vidare till andra chansen.

– Jag gav allt jag hade! Därifrån är det 'out of my control', säger Loreen till P4 Västmanland.

Loreen med Statement får möta en annan västeråsare, Anton Hagman med Kiss you goodbye i en duell nästa helg. Det meddelade Christer Björkman efter deltävlingen i Skellefteå lördags kväll.

Loreen säger till P4 Västmanland att det blir vinst för Västerås oavsett.

– Västeråsarna tar över. Det blir en "win-win" för Västerås!