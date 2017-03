Rektor Peter Norstedt: Tvålärarsystem ska locka personal

– Vi har problem att locka pedagogisk personal till Västerfärnebo och Hedens skolor. Därför vill vi prova att locka pedagogisk personal att vara fler i klassrummet och därigenom få högre måluppfyllelse hos eleverna, säger rektor Peter Norstedt.

Högre måluppfyllelse innebär helt enkelt bättre kunskaper hos eleverna. Att de lär sig mer. Två lärare i klassrummet kan göra mer än en, och det ska gynna även lärarna.

– Det är inte bara lönen som är ett incitament att jobba som lärare, utan även arbetsuppgifter. det här är ett sätt att minska arbetsuppgifterna, att dela på det.

Det kostar att sätta in fler lärare men det är Sala kommun beredd att satsa, för att få testa modellen, säger Peter Norstedt. Men en del tjänar man in på att inte sätta in vikarier vid korttidssjukskrivningar. Vid länge frånvaro än två veckor ska vikarier sättas in.

De två landsbygdsskolor som ingår i pilotprojektet är små, med idag 73 respektive 97 elever. Årskurserna är olika stora, från sex elever upp till 19, och ska det vara två lärare i klassrummet kan klasserna inte vara för små.

Men hur många och hur stora klasserna blir kan rektor Peter Norstedt inte svara på i dagsläget, eftersom förändringen ska börja gälla först nästa läsår. Men han tror på modellen.

– Jag tycker det är positivt för personalen att vara fler vuxna pedagoger i klassrummet.

Men om det inte hade fattats lärare och varit svårt att rekrytera, då hade ni inte tänkt på den här modellen?

– Nej, nöden är uppfinningarnas moder.