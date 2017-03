Tusentals kunder försvinner när bron stängs

Det är Trafikverket som måste reparera bron och därför kommer ingen biltrafik ske på bron under 4 sommarveckor. Vill man ta sig över Kvicksundbron kan det dels ske via tåg eftersom tågbron inte kommer vara avstängd och dels kommer man kunna åka en mindre passagerarfärja som går över länsgränsen. I övrigt är det via Arboga eller Strängnäs som gäller.

Joachim Stålbrand som har driver matbutiken i Kvicksund menar att det här är en smärre katastrof. Han säger att de bästa veckorna är just under sommaren och då passerar alltså inga bilar alls.