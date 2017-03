Fyllerist in i stolpe — på polishusgården

Ett felbeslut var att köra bil, ett annat att köra in i saker under färden och ett tredje att smita från skadeplatsen. Men sedan lyckades drograttfylleristen toppa även detta, genom att köra in genom polishusets utfartsport och in på polishusgården där färden tog slut mot en stolpe.

- Vi har ju övervakningskameror vid våra portar, så det var så vi såg det, säger Mats Länn, befäl vid polisen, till TT.

Den 32-årige mannen klev ur och uppträdde forcerat och förvirrat. Han sade sig vara jagad av flera personer och att han sökte skydd hos polisen.

Polisen hade redan tidigare larmats om hans vådliga färd i staden, i hög fart och mot rött ljus. Vid en hamburgerrestaurang hade han kört in i en stolpe och spräckt kylaren, som läckte kylarvätska ända in på polishusgården.

Mannen är nu misstänkt för en hel rad brott som drograttfylleri, ringa narkotikabrott, grov vårdslöshet i trafik, otillbörligt avvikande från trafikolycksplats samt brott mot skyddslagen.

Det kan också bli dyrt att röja upp efter honom.

- Utfartsporten är skadad och måste repareras, säger Mats Länn.

Tomas Bengtsson/TT